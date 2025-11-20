En las Villas Olímpicas esperan que se normalice el abastecimiento de agua potable por tubería

Habitantes de la urbanización Villas Olímpicas, ubicada al sur de Barcelona, claman que se normalice el abastecimiento de agua potable por tubería.

Y es que, a pesar de que la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) suele informar a través de sus redes sociales que este sector está entre los beneficiados en el ciclo de servicio de la planta José Antonio Anzoátegui, en la comunidad alegan que tienen un mes sin recibir bien el suministro.

Según afectados, este martes les llegó el líquido por algunas horas pero con debilidad, lo que dificultó que todos los vecinos pudieran abastecerse.

"Ya el día de hoy (jueves) no han enviado. Esto es una burla, porque una vez al mes es que colocan el agua para esta zona y llega así. Solicitamos que la envíen por lo menos tres veces a la semana y con buena presión para que todos puedan abastecer completamente sus tanques de reserva", expresó Josefa Castillo.

Pese a que en estos últimos meses el problema se ha agudizado, vecinos manifestaron que desde el 2015 empezaron a presentar fallas en el servicio, puesto que anteriormente el agua les llegaba diariamente y con la fuerza necesaria para subir a la regadera.

Ante ello, los afectados le hicieron el llamado a Hidrocaribe para que les garantice el servicio, ya que aseguran que cumplen con sus deberes tributarios.

Barcelona / Elisa Gómez