En Guanta también ajustaron la tarifa del pasaje en carros por puesto

Transportistas de la modalidad carros por puesto que hacen vida en el municipio Guanta también ajustaron su tarifa por traslado esta semana.

El costo del pasaje pasó de Bs 70 a 80 bolívares, mientras que en autobús se mantiene en Bs 40, tal y como lo estipula la Gaceta Oficial 43.218.

A diferencia del incremento aplicado por conductores de Puerto La Cruz -de Bs 80 a Bs 100-, este ajuste si está dentro de lo estipulado por las autoridades, explicó Arturo Yánez, presidente de la línea Unión Conductores Guanta - Puerto La Cruz.

"En la reunión pasada, cuando se aprobó la última gaceta, todas las líneas llegaron a 80 bolívares, mientras que nosotros quedamos en Bs 70 y acordamos que a partir del 1ero de diciembre llegaríamos a Bs 80. El pasaje corto se mantiene en Bs 50, pero hay que aclarar que esto no existe en la gaceta, sólo que nosotros en conversación con el alcalde (Yinder Saldivia) lo dejamos", expresó.

Reunión

Sin embargo, Yánez informó que la próxima semana tienen previsto reunirse con las autoridades locales para evaluar la posibilidad de incrementar el costo por traslado a Bs 100 a partir del 15 de diciembre.

"Esa necesidad no la tienen sólo los de Sotillo sino todos los transportistas del país. El dólar ha seguido galopando y los repuestos y todas las cosas han aumentado tanto en dólares como en bolívares. Hay muchos usuarios inconscientes que lo primero que alegan es que el sueldo no lo han aumentado, pero el cestaticket y el bono de guerra están anclados al dólar y siempre que aumenta, ellos reciben más, pero siempre piensan en ellos nada más", añadió.

Para finalizar, el presidente de la línea que hace vida en Guanta exhortó al gobernador del estado, Luis Marcano, y a los alcaldes de la zona norte a que agilicen el proceso de conformación nuevamente de la Mancomunidad de Transporte a fin de que esta instancia se encargue de discutir los futuros aumentos de pasaje de manera justa y con la participación tanto de autoridades, como transportistas y usuarios.

Medidas

Como de costumbre, entre los usuarios hay opiniones a favor y en contra de la medida.

Algunos consideran que Bs 10 adicionales no afecta tanto y que los transportistas también "tienen derecho a comer", mientras que otros creen que no deberían aumentar el pasaje dos meses después de haberse concretado uno.

"Por mi parte prefiero esperar los autobuses para que me rinda más el sueldo, ya que aunque recibo un bono en divisa en mi trabajo, siempre gasto bastante dinero en pasaje si sólo agarro carritos", comentó la usuaria Yamileth Rivas.

Guanta / Jesús Bermúdez