En Guanta está descartado por ahora nuevo ajuste de pasaje 

A pesar de que se había contemplado la posibilidad de que se produjera un nuevo aumento del pasaje en la modalidad carros por puesto a partir del 15 de diciembre, por ahora esto quedó descartado en el municipio Guanta.

Arturo Yánez, presidente de la línea Unión Conductores Guanta - Puerto La Cruz, afirmó que aún no han logrado reunirse ni con el alcalde Yinder Saldivia ni con los ediles de la jurisdicción portuaria para conversar sobre la propuesta de llevar la tarifa de Bs 80 a Bs 100.

"De momento sólo se aumentará los días que corresponde según la gaceta, es decir, el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el primero de enero", explicó.

Vale recordar que de acuerdo con la Gaceta Oficial los transportistas, en todas sus modalidades (autobús, busetas y carritos), pueden aplicar 25% de incremento a las tarifas actuales los días domingos y feriados.

Yánez comentó que en los próximos días tiene previsto reunirse con representantes de las otras cuatro líneas que hacen vida en Guanta para evaluar el tema del pasaje y definir una posible fecha de reunión con las autoridades locales.

Guanta / Jesús Bermúdez