En el Internado de Carúpano iniciaron proceso de traslado por cercanía familiar de unos 100 reclusos

El Internado Judicial de Carúpano, en el estado Sucre, amaneció en una tensa calma y con una fuerte movilización externa, como consecuencia de traslados, que fueron calificados como de “cercanía familiar”, tras los anuncios de una huelga de hambre y denuncias de un grupo de reclusos contra el director del centro penitenciario, este 4 de febrero.

Voceros oficiales que prefirieron omitir su identidad, informaron que el recinto está en completa calma, “se pidió un acercamiento familiar, porque hay muchas personas que no son de Carúpano, y hay tribunales que no son de la zona y no se han pronunciado. Pidieron el acercamiento y se les está concediendo”.

Explicaron que a nivel nacional se está llevando a cabo un proceso de revisión de penas y en 15 días se dieron unas 800 libertades. Unos 80 o 100 reclusos de ese centro habrían recibido el traslado por acercamiento familiar.

Pidieron a los familiares de los presos que permanezcan en calma, mientras se lleva a cabo el proceso y son reubicados en penales más cercanos a sus causas.

Desinformados

A las afueras del internado, un grupo de madres y esposas señalaban que no tenían información sobre un posible traslado de sus allegados.

Una dama, que omitió su identidad, dijo que las denuncias contra el director se mantienen, y que fueron objeto de malos tratos en el reclusorio, porque les prohibieron las visitas a sus allegados y les impidieron llevarles insumos.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano