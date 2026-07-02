En el Ateneo de Carúpano realizaron rosario colectivo en honor a las víctimas de los terremotos

Con un rosario en honor a las personas fallecidas en los terremotos del 24 de junio pasado, quiso el personal y colaboradores del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, aportar en oración por la paz de los que perdieron la vida, consuelo a sus familias y sumar en fe para el pueblo venezolano.

William Rodríguez, director ejecutivo del ente cultural, señaló que aunque hay un cese de actividades debido al duelo nacional, quisieron comparecer, para sumarse al sentimiento que enluta, no a una familia ni a un pueblo, sino a todo un país.

“El ateneo no se escapa de esta conmoción, y por lo tanto, desde la directiva, el equipo de comisionadas organizaron este rosario colectivo, donde participan varias instituciones que hacen vida en esta casa cultural, pero todo con un absoluto propósito de llevar ese mensaje, por la paz”.

Agregó que rezaron para reivindicar la vida de tantas personas que ya no están, pero necesitan paz eterna, “el consuelo eterno allá a la diestra de Dios”

Apoyo

Rodríguez anunció que se sumarán a las labores de atención a las personas desplazadas por la tragedia y que comenzaron a llegar al municipio Bermúdez.

“El Ateneo Mariano Rivera emprenderá un programa en socialización a iniciarse la próxima semana, con el abordaje en esos lugares específicos de nuestra localidad a donde han llegado familias damnificadas”.

Explicó que se trata de trabajo cultural, ameno y recreativo, para darle un cambio a la situación de esas personas. “Es la labor que debemos realizar y que estamos seguros que va a ser un objetivo más logrado para esta casa cultural”.

Sucre / Yumelys Díaz