En Carúpano realizarán una caminata por la concienciación sobre el autismo

Este viernes, 10 de abril, realizarán en Carúpano, estado Sucre, una caminata con motivo del Día de Concienciación Sobre el Autismo, que se celebró el pasado jueves, 2 de abril, en plena Semana Santa.

Luis López, director del Centro de Atención Integral para la Población con Trastornos del Espectro Autista (Caipa), informó que la marcha partirá a las 8 de la mañana desde la plaza Bolívar, para recorrer la calle Carabobo del centro de la ciudad y llegar al pórtico del Ateneo Luis Mariano Rivera.

En la institución cultural se realizarán actividades de canto, dinámicas grupales y algunas sorpresas para los niños y adolescentes participantes.

López resaltó la labor del Caipa, que desde hace 16 años atiende a la población con necesidades en esta condición.

“Desde que el niño tiene el diagnóstico de autismo, nosotros estamos prestos y dispuestos a atender esta población en las instituciones educativas públicas y privadas, en el nivel universitario y en el área laboral", sostuvo.

Sucre / Yumelys Díaz