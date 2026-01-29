Voz Comunitaria | En Caño Salao de Barcelona claman la ejecución de diversos proyectos 

Habitantes de la comunidad pesquera de Caño Salao, ubicada en Barcelona, capital del estado Anzoátegui, claman la ejecución de proyectos, principalmente, para mejorar los servicios públicos.

Y es que gozar de agua potable por tubería es uno de los mayores anhelos que tienen los vecinos, puesto que la mayoría se surte por medio de camiones cisternas.

"Aquí estamos en el olvido, hace falta de todo, pero el no tener agua nos tiene acabados. Lo que uno agarra se va no sólo con el alto costo de la comida, sino también en comprar agua. Por lo menos yo compro tres tambores cada dos o tres días entre Bs 350 y Bs 500 cada uno", expresó Eli Rodríguez.

Según Rodríguez, la mayoría de las viviendas tienen tuberías, pero desde hace más de cinco años el servicio se fue debilitando, a tal punto, que son contadas las personas que, actualmente, gozan de este beneficio.

"Los tubos son de dos pulgadas, pero hace como tres años empezaron a meter unos de cuatro pulgadas que llegaron hasta la entrada. Aquí se ha metido proyectos para todo, para la construcción de las casas, tuberías nuevas y de electricidad para sacar todos los postes de alumbrado que están dentro de las casas, pero no avanzan", mencionó Rodríguez.

Espera

Juana Gómez coincidió en decir que se han metido varios proyectos relacionados con el agua potable, la electricidad y vialidad pero siguen en espera.

"Por ahí vi que están acomodando en Maurica, por qué no hacen lo mismo con Caño Salao, que tiene tiempo esperando. Para acá han venido todas las autoridades y conocen nuestras necesidades. Aquí son contadas las casas que reciben agua por tubería y deben agarrarla con bomba por lo deficiente que es", indicó.

Gómez pidió que mejoraran hasta la distribución de los alimentos por medio del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap), porque desde el año pasado empezó a retrasarse la entrega.

"Cada 15 días mandaban la comida para acá y ahora la están mandando cada dos o tres meses. En diciembre, cuando la vinieron dando, íbamos para tres meses. Aquí hay mucha necesidad", resaltó Gómez.

Cansados

Yovanny Guevara señaló que están cansados de asistir a reuniones, para escuchar los ofrecimientos que tienen para la comunidad.

"Se metió la tubería hace como tres años desde los lados de Puente Real para la entrada de la comunidad y dicen que es la presión. Fuimos a Hidrocaribe, a la alcaldía y hace más de un año nos ofrecieron la construcción de un tanque para que el agua caiga allí y se distribuya con más presión y nada que hacen. Aquí han hecho tantos proyectos, realizado tantas promesas que uno está decepcionado", declaró Guevara.

Guevara aseguró que cuando Tarek William Saab era gobernador se inició el proyecto para construir 150 casas, pero sólo tres fueron levantadas.

"Yo he sido uno de los que ha peleado por ese proyecto de casas, fuimos a la gobernación, a Caracas y nada. Hasta para mejorar la carretera han hecho promesas, una vez vinieron los ingenieros, midieron, rasparon pero no se ha ejecutado nada. Se necesita asfaltado y aceras", dijo.

De igual manera, Guevara comentó que requieren, al menos, dos transformadores para aliviar la carga que hay por el crecimiento de la población. Así como también, la sustitución de guayas y de algunos postes que se han deteriorado.

Barcelona / Elisa Gómez