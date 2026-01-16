En Bermúdez se han reparado 85 colectores caídos y aún hay unos 34 pendientes por ejecutar

El director de Infraestructura de la Alcaldía de Bermúdez, en el estado Sucre, Miguel Higuerey, hizo un balance del avance de los trabajos de saneamiento que se ejecutan en el municipio que han logrado la sustitución de 85 colectores caídos en varios sectores.

Higuerey detalló que aún faltan unos 34 ductos por sustituir, de los cuales hay varios que están en condiciones críticas, tal es el caso de cuatro en Charallave, uno en el sector Cantv, tres en Canchunchú, 15 en el centro de Carúpano, dos en 9 de Abril y uno en Playa Grande.

Especificó que de los trabajos realizados, 73 tuberías han sido sustituidas por la alcaldía, mientras que otras 12 se han ejecutado a través de las comunas, con recursos del Consejo Federal de Gobierno.

Pendientes

Agregó que uno de los sectores donde hay más problemas es en Canchunchú, donde además de los colectores caídos, hay un problema con la bomba de la estación de impulsión del sector. Allí se requieren, explicó, unos 4200 metros de tubería, un promedio de 50 metros de ductos por colector.

En otros sectores como Guaca y Macarapana, señaló que requieren sustituir dos tuberías en cada sector, hasta las estaciones de bombeo.

En total, precisó, han colocado tuberías de 6, 8, 10, 12 y 14 pulgadas y ejecutado 440 empotramientos.

Sucre / Corresponsalía Carúpano