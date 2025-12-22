En Bermúdez esperan que mejore el flujo de turistas en los primeros días de enero

Para los operadores del sector turístico en Bermúdez, en el estado Sucre, la temporada navideña se está desarrollando dentro de lo esperado.

Sin embargo, prevén que aumente el movimiento de turistas durante los primeros días del mes de enero de 2026.

Freddy Mata, presidente de la Asociación de Posaderos y Hoteleros, explicó que esta es una situación que se ha repetido en los últimos años.

Preparación

“Carúpano se prepara para recibir a sus seres queridos, a sus familiares, en esta temporada navideña 2025”.

Reconoció que hay mucha expectativa y que se están dando contactos para concretar reservas de espacios turísticos.

La situación debe cambiar en enero, dijo, cuando se vislumbra una "temporada interesante" y el sector turístico, prestadores de servicios como posadas, restaurantes, emprendimientos están listos para atenderlos.

Afectación

Por su parte, José Leonardo Termini, vocero de Fedeindustria en Bermúdez y gerente del hotel Eurocaribe, reconoció que hasta ahora las reservas permanecen bajas, situación que compensan con las celebraciones navideñas y de fin de año.

No obstante, cree que la mejoría se dará en la primera semana de enero.

Termini señaló que la situación del país afecta en tanto se incrementa la tensión y las interrogantes sobre lo que puede suceder en la nación a nivel político.

“Hay muchas preguntas que se hacen, las necesidades son otras y definitivamente todos estamos supeditados a lo que va a pasar en el país”.

Esto no impide, precisó, que se brinde el servicio de una manera regular y constante, “pero hay mucha incertidumbre y preguntas por parte del ciudadano”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano