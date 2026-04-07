En Anaco realizarán la Caminata Azul para concientizar sobre el autismo

Este miércoles, 8 de abril, a partir de las 7:30 de la mañana, se realizará la Caminata Azul en el municipio Anaco, actividad convocada en el marco de la concientización del autismo.

La jornada, organizada por la Casita Azul, se iniciará en la plaza Miranda y culminará en la plaza Andrés Eloy Blanco, frente a la sede de la alcaldía.

Objetivo

Esta caminata busca fomentar la inclusión, el amor y el respeto e invita a la colectividad a asistir vestidos de azul para unirse al grupo creando conciencia y sumándose a quienes desean formar parte de una sociedad más empática.

La agenda de la Casita Azul también incluye actividades recreativas para la familia, las cuales se realizarán al finalizar la caminata.

Anaco / Danela Luces