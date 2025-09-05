En acto de entrega de equipos alcalde de Carúpano anunció que darán prioridad a defensa de la patria

Durante una entrega de herramientas de trabajo al Instituto de Servicios Públicos de Bermúdez, el alcalde de ese municipio del estado Sucre, Julio Rodríguez, informó que se invirtieron recursos del Consejo Federal de Gobierno en la adquisición de equipos como trimotos que ayudarán a la recolección de desechos sólidos y al mantenimiento de alcantarillas.

Dijo que se trata de una dotación que fortalecerá a las cuadrillas de Servicios Públicos, que se encuentran desplegados en parques, comunidades y avenidas.

Agregó que se trata de hacer gestión y mover los servicios en los primeros 100 días de gobierno.

Defensa

Por otro lado, Rodríguez se refirió a la situación general del país, señalando que la defensa y la soberanía de la patria es prioritaria. De allí que llamó al alistamiento y al entrenamiento, para enfrentar las amenazas.

“Tratan de justificarse a través del combate al narcotráfico, (pero) tratan de apoderarse de la riqueza de esta Patria”, aseguró.

Lamentó que haya “apátridas”, gente que está fuera del país deseando una invasión.

“Uno se pone a pensar en los horrores de la guerra y eso no lo desea nadie, siempre nos hemos preparado para la paz”, agregó el mandatario local.

Rodríguez anunció que iniciarán la organización de equipos desde las comunas y, que este sábado, habrá una marcha militar, con alistados, instituciones, partidos, cuerpos de seguridad, para seguir con el entrenamiento en defensa del país.

