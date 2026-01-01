Embarcaderos lucieron concurridos este 1ero de enero (+Video)

Tanto el embarcadero La Baritina en Guanta como el del Paseo de La Cruz y El Mar en Puerto La Cruz lucieron concurridos este jueves 1ero de enero.

Personal a cargo de ambos puntos de partida hacia islas del Parque Nacional Mochima coincidieron en que en horas de la mañana el movimiento era bueno, pero esperaban un incremento a partir del mediodía. A su vez, señalaron que las expectativas respecto a la cantidad de visitantes a recibir en las primeras dos semanas de enero son altas.

Vale recordar que desde el embarcadero guanteño salen botes hacia Isla de Plata y Punta La Cruz y el costo del boleto es el equivalente en bolívares a cuatro y cinco dólares, respectivamente. Desde el antiguo Paseo Colón parten hacia las islas El Faro y Puninare (US$7), así como para El Saco (US$9).

Proyección

Cleopatra Henríquez, presidenta de la Corporación de Turismo del Municipio Guanta, indicó que las proyecciones para las dos primeras semanas del año 2026 apuntan a recibir más de 12 mil temporadistas en los diferentes balnearios de la localidad, siendo Isla de Plata y Punta La Cruz los principales.

Acotó que el cierre de 2025 fue bastante positivo, pues entre el 25 y 29 de diciembre más de 4 mil visitantes pasaron por La Baritina. También dijo que como de costumbre la seguridad está garantizada, ya que cuentan con el apoyo de diferentes cuerpos de seguridad en los balnearios.

"Invitamos a las personas a que nos visiten, ya que somos la puerta de entrada al Parque Nacional Mochima. Para el embarcadero tenemos habilitados tres estacionamientos, diferentes cooperativas que ofrecen tours aparte del traslado tradicional y además están en agenda varias actividades que iremos anunciando en los próximos días", expresó Henríquez.

Otros trabajadores del lugar indicaron que a las 7:00 am ya están activos los diferentes puntos de venta de boletos o paquetes turísticos. Recordaron que hasta las 3:00 pm salen botes y antes de las 6:00 pm ya no se permite presencia de visitantes en las islas, a la vez que resultaron la abundante oferta gastronómica que hay en las mismas.

Buen inicio

En el embarcadero del antiguo Paseo Colón tuvieron un cierre de año por encima de lo que fue 2024 y aspiran a tener un inicio superior al de 2025. Al menos así lo dejó saber José Brito, jefe de muelles de la Corporación de Turismo del Municipio Sotillo (Corpoturs).

Hasta las 11:00 am habían salido más de 240 temporadistas desde el mencionado lugar, sin contar al grupo de aproximadamente 30 personas que estaban en el sitio esperando para comprar boleto o salir. Añadió que esa cifra representa un incremento que ronda el 30% en comparación al 1ero de enero de 2025, lo cual considera bastante positivo.

Brito incluso dijo estar convencido de que esa tendencia se mantendrá durante las dos primeras semanas de enero, pues, entre otras cosas, se guían por la alta cantidad de turistas que han llegado al terminal terrestre portocruzano. Agregó que han recibido una gran cantidad de personas provenientes de otras ciudades como Caracas, Maracaibo o San Cristóbal, lo que los hace mantenerse optimistas.

Finalmente comentó que también cuentan con el respaldo de los cuerpos de seguridad. Destacó la variedad de opciones y ofertas que hay en las tres islas en cuanto a comida, por lo que esperan mantener en constante movimiento las 14 embarcaciones que tienen a disposición.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo