Elton John se solidarizó con el pueblo ucraniano, tras invasión rusa

Elton John, cantante británico, condenó la invasión rusa a Ucrania y expresó su solidaridad con el pueblo de la nación que vio violada su soberanía esta semana. Emitió sus declaraciones durante un concierto efectuado en Nueva Jersey, Estados Unidos, informó la agencia de noticias EFE.

El intérprete se presentó en Newark, Nueva Jersey y aprovechó una pausa para enviar un mensaje de aliento a los ucranianos, a quienes les dedicó su hit de 1974 "Don’t Let the Sun Go Down on Me".

"Algunas personas son espantosas, ¿no?", dijo John al referirse a Vladímir Putin, el presidente de Rusia que tomó la decisión de iniciar un ataque contra Ucrania el pasado jueves sin ninguna justificación aparente.

Nueva Jersey / Redacción Web