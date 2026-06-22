El Tigre será epicentro del Festival de Diversiones Orientales en el sur de Anzoátegui

Con el propósito de rescatar y resaltar la identidad cultural local, el próximo sábado, 27 de junio, la población de El Tigre, estado Anzoátegui, acogerá el Festival de Diversiones Orientales, que reunirá a municipios de la zona sur de la región.

El encuentro tendrá lugar en el Gimnasio Cubierto Gustavo Maza y Jesús López, a partir de las 9:00 am, y contará con la participación de las jurisdicciones Simón Rodríguez, Independencia, Monagas y Guanipa.

Las presentaciones integrarán diversas expresiones artísticas como teatro, baile, música y dramatización de personajes, animales, mitos e historias locales.

Sheylla Ochoa, directora de Cultura del municipio Simón Rodríguez, explicó que se escogerán dos propuestas, para representar a la zona (clasificada como el eje cuatro) en el encuentro estadal, a celebrarse el 4 de julio en Barcelona, capital de Anzoátegui. Posteriormente, se avanzará hacia el evento nacional, en el estado Nueva Esparta.

"Son diversiones que integran la representación de los circuitos comunales de los municipios que participarán y que quieren llevarle no solamente formación y diversión a la comunidad, sino también mostrar parte de lo que representa el área cultural de sus municipios", detalló.

Propuestas

En la actividad, la delegación anfitriona de El Tigre exaltará el valor de la Araña Tigra.

Según Ochoa, decidieron inspirar su presentación en este insecto, que además de tomar el nombre de la ciudad, se halla en los jardines de la Mesa de Guanipa.

Por su parte, Argenis Almeida, director de Cultura del municipio Guanipa, agregó que su equipo participará dándonle vida a Natividad Navarro "La Majaretera", un personaje icónico y ampliamente conocido en la localidad.

La propuesta del municipio Monagas expondrá las "Remembranzas de Mapire", para reflejar la historia y el gentilicio de la jurisdicción.

Jonathan López, director de Cultura de Monagas, precisó que resaltarán la pesca artesanal, que se transformó en una práctica deportiva y patrimonio local, bajo el nombre de la "Payara de Oro"

Los organizadores apuntan a una participación de aproximadamente 90 personas y extienden la invitación a la comunidad en general para que apoye la iniciativa, que promueve las tradiciones y costumbres autóctonas.

El Tigre / Damary Díaz