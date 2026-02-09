El Tigre se tituló en Torneo Estadal Sub 18, efectuado en Anzoátegui

Recientemente, la Asociación de Beisbol del estado Anzoátegui llevó a cabo su Campeonato Estadal Sub18 con miras a sacar la selección que representará a la entidad en Certámenes Clasificatorios con miras a los Juegos Nacionales Juveniles 2026.

Según Anna Palermo, periodista de la Federación Venezolana de Béisbol (Fevebéisbol), el equipo que resultó ganador fue El Tigre al imponerse 6 carreras por 2 sobre Puerto La Cruz.

El evento deportivo contó con la participación de ocho elencos: Metropolitana, Maestro Coa, Guanipa, Clarines, Piritu, Peñalver, Puerto La Cruz y el ganador, El Tigre.

Formato de competencia

Los conjuntos se midieron bajo el formato de Todos Contra Todos y los mejores pasaron a los Cuartos de Final. Luego se ejecutó la semifinal que precedió a la Gran Final que tuvo sello tigrense.

Se jugaron seis encuentros diarios en dos estadios: Guamazo y Guamachito.

"Con este Estadal, queda conformada la selección que dirá presente, por el estado Anzoátegui, para los Clasificatorios de los Juegos Nacionales Juveniles 2026. Así como Anzoátegui, cada estado del país se está preparando para dicho evento, demostrando así compromiso, dedicación y amor por el deporte", indicaron los organizadores de la contienda a Fevebéisbol.

Barcelona / Redacción Web