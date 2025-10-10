El musical 'Mamma Mia!' se estrena en Venezuela con un elenco de 33 artistas locales

El popular musical 'Mamma Mia!', contado con canciones del emblemático grupo sueco ABBA, se estrena este viernes en Caracas con un elenco de 33 artistas locales, quienes abrirán la temporada con una función agotada en el Teatro Teresa Carreño, el principal de Venezuela.

El elenco hará bailar al público con las versiones en español de icónicas melodias como 'Dancing Queen', 'Voulez-Vous' y 'Money, Money, Money', además de la homónima 'Mamma Mia', mientras cuentan la historia de la hotelera Donna y su hija, Sophie, a cuya boda la joven invita a sus tres posibles padres.

Detrás del escenario de la monumental sala Ríos Reyna, sobre el que gira una gran estructura con escaleras, niveles y distintos ambientes de la isla donde se desarrolla la historia, está una banda de nueve músicos que tocan las canciones completamente en vivo y sincronizadas con las voces de los artistas, también en directo.

'Mamma Mia!' es la apuesta de 2025 de Clas Producciones, la empresa que también consiguió los permisos para montar, por ejemplo, 'Matilda' el año pasado y el emblemático musical 'Los miserables' en 2019 y luego en 2023, entre otras historias.

La CEO de Clas, Claudia Salazar, señaló el miércoles en una conferencia de prensa que 'Mamma Mia!' representa, como cada espectáculo producido por su empresa, una "apuesta de fe y de convicción de que la cultura es un motor de transformación" para Venezuela.

En ese sentido, aseguró que este universo artístico se ha creado, entre otros motivos, para demostrar que el país suramericano también es merecedor de "esta calidad de espectáculos, hoy y siempre".

"(Vamos a) seguir trabajando para que esto ocurra en nuestro país, yo tengo la convicción de que esto es posible, (...) seguir formando futuro del teatro musical de Venezuela, formando el futuro de los técnicos, formando el futuro de espacios culturales y trabajando en el próximo musical", agregó.

La directora de 'Mamma Mia!', Marianery Amin, coincidió con Salazar al explicar que la creación de una industria de espectáculos de calidad en Venezuela surge de la idea de que "el arte es una pieza fundamental de un país" y la cultura "es el mejor recurso renovable" que hay, la cual, expresó, transforma "al pueblo en ciudadanos".

La también escenógrafa destacó el reto que supuso la construcción del escenario, debido a las grandes dimensiones del escenario de la Ríos Reyna, que permitirá al público disfrutar del musical en "todos los ángulos posibles".

Salazar dijo recientemente en una entrevista con EFE que en la nación suramericana se está construyendo una industria "poco a poco" y poniendo a Venezuela "en el mapa de los espectáculos del mundo".

'Mamma Mia!' se presentará hasta el próximo 19 de octubre, en un total de siete funciones, de las cuales dos ya están agotadas.

Caracas / EFE