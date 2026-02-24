El francotirador Materán liquidó a Flamego en Brasil

Nuevamente en su rol de francotirador, el swingman larense José Santiago Materán liquidó al poderoso Flamengo, con marcador de 92-79, a favor de su equipo, Baurú, en la continuación de la Liga de Básquet de Brasil (NBB).

El internacional vinotinto anidó cinco triples en ocho intentos para liderar el resonante triunfo en el Maracanazinho de Río de Janeiro.

Con el lauro, Baurú mejoró su récord a 17-12 y ascendió desde del décimo hasta el noveno lugar, mientras que los cariocas cayeron del liderato hasta el tercer escalón.

Puntaje

Por Baurú, Materán figuró con 18 puntos, cinco rebotes y una pelota recuperada.

Con una sólida actuación de 12 tantos, seis capturas, cinco asistencias y un robo de pelota, el venezolano Yohanner Sifontes condujo la victoria 82-67 de Unifacisa sobre Pato Basquete.

El equipo blanquiazul logró así su 14to triunfo en el circuito, contra 13 derrotas, para mantenerse en la 12da casilla de la clasificación, última que da derecho a jugar el playoff amazónico.

Tovar detiene racha adversa

En Sao Paulo, Paulistano (17-11) dio cuenta 104-83 de Minas Tenis Club, para detener racha de dos derrotas en sucesión y mantenerse en la séptima posición del certamen.

Por los paulistas, el armador criollo Edson Tovar no anotó puntos, bajó un par de rebotes, entregó cinco pases decisivos y recuperó una posesión.

Santiago / León Aguilar