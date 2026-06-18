El dólar oficial en Venezuela supera la barrera de los 600 bolívares

En un nuevo hito para la economía venezolana, la cotización oficial del dólar estadounidense superó oficialmente este jueves la barrera de los 600 bolívares. El Banco Central de Venezuela (BCV) ubicó el tipo de cambio referencial para la jornada en 602,33 bolívares por dólar (Bs./USD), marcando una aceleración en el ritmo de devaluación de la moneda nacional en lo que va de año.

Este salto impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos, en una economía que se encuentra fuertemente dolarizada a nivel de transacciones comerciales y fijación de costos. Este miércoles la divisa se había ubicado en alrededor de 596 bolívares, un aumento bastante significativo.

Brecha cambiaria y el mercado paralelo

A la par del incremento del indicador oficial, el dólar en el mercado paralelo —que sirve de termómetro informal para buena parte del comercio y los servicios— también ha registrado fuertes presiones al alza, manteniendo una brecha persistente respecto a la tasa del BCV. En la calle, el precio referencial de la divisa estadounidense oscila entre los 800 y 1.000 bolívares.

Los analistas económicos advierten que la demanda estacional de divisas y la inyección de liquidez en bolívares continúan empujando ambos marcadores hacia arriba, rompiendo los techos psicológicos previstos para este trimestre.

Impacto directo en los precios y la canasta alimentaria

La indexación de la economía al dólar provoca que cualquier movimiento en el tipo de cambio se traslade casi de inmediato a las estructuras de costos. El fenómeno afecta de tres formas clave:

-Efecto traspaso inmediato: Los comercios formales, obligados por ley a facturar a la tasa oficial del BCV, actualizan sus precios en bolívares diariamente para evitar la descapitalización al momento de reponer inventarios.

-Encarecimiento de la canasta alimentaria: El costo de la canasta alimentaria básica se encarece con rapidez en términos de bolívares. Productos esenciales como la harina de maíz, el arroz, las proteínas y los lácteos sufren ajustes semanales que diluyen la capacidad de compra de quienes perciben ingresos fijos en moneda local.

-Pérdida de poder adquisitivo: Los salarios del sector público y las pensiones quedan severamente rezagados ante el nuevo piso cambiario de los 600 bolívares, ensanchando la brecha entre el ingreso promedio y el costo real de la vida para las familias venezolanas.

El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes en el país.

Caracas / Efecto Cocuyo