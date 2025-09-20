El canal de Nicolás Maduro desapareció de YouTube

YouTube sacó del aire el canal de Nicolás Maduro, que contaba con más de 233.000 suscriptores, según se pudo constatar en una búsqueda, sin que de momento haya confirmación por parte del Gobierno o algún pronunciamiento de la propia red social.

La cuenta del gobernante aparece listada en los motores de búsqueda, pero al ingresar a YouTube se lee un mensaje en el que se informa: "esta página no está disponible" y se pide disculpas por "las molestias".

El medio multiestatal Telesur reportó que el canal fue eliminado "sin explicaciones".

"Sin ningún tipo de justificativo, el canal de YouTube fue cerrado, en momentos de plena aplicación de operaciones de guerra híbrida de EE.UU. contra Venezuela", detalló Telesur en su web, que difundió también la información en su cuenta en la red social X.

Caracas / EFE