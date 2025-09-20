sábado
, 20 de septiembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

El canal de Nicolás Maduro desapareció de YouTube

septiembre 20, 2025
El canal de Maduro en la plataforma de videos contaba con más de 233.000 suscriptores / Foto: Cortesía

YouTube sacó del aire el canal de Nicolás Maduro, que contaba con más de 233.000 suscriptores, según se pudo constatar en una búsqueda, sin que de momento haya confirmación por parte del Gobierno o algún pronunciamiento de la propia red social.

La cuenta del gobernante aparece listada en los motores de búsqueda, pero al ingresar a YouTube se lee un mensaje en el que se informa: "esta página no está disponible" y se pide disculpas por "las molestias".

El medio multiestatal Telesur reportó que el canal fue eliminado "sin explicaciones".

"Sin ningún tipo de justificativo, el canal de YouTube fue cerrado, en momentos de plena aplicación de operaciones de guerra híbrida de EE.UU. contra Venezuela", detalló Telesur en su web, que difundió también la información en su cuenta en la red social X.

Caracas / EFE

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram