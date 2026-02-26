El abogado de Maduro dice que el Tesoro de EE.UU. impide que Venezuela pague su defensa

Barry Pollack, abogado principal del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, notificó ante el tribunal de Nueva York que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha bloqueado una licencia para que el Gobierno de Venezuela pueda pagar su defensa.

En una carta al juez Alvin Hellerstein, que dirige el caso de la Justicia de EE.UU. contra Maduro, y fechada el pasado 20 de febrero pero hecha pública hoy, Pollack explica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro está "interfiriendo" en el derecho a la defensa de su cliente.

La OFAC, encargada de las sanciones de EE.UU. a Venezuela, concedió el 9 de enero una licencia que autorizaba a la defensa de Maduro a cobrar fondos de Caracas por representarlo en el caso, pero tres horas después la "enmendó" sin explicación, indica Pollack en el escrito.

"La licencia enmendada relativa al señor Maduro no autoriza la recepción de fondos del Gobierno de Venezuela para cubrir los costos de la defensa", sostiene.

Pollack indica que ha solicitado a la OFAC restablecer la licencia original y sostiene que el Gobierno de Venezuela está obligado a pagar los honorarios, que el político venezolano tiene una "expectativa legítima" de que Caracas lo haga y que "no puede costearse de otro modo un abogado".

"Al no permitir que el Gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, OFAC está interfiriendo con la capacidad del señor Maduro para contratar abogado y, por tanto, con su derecho, en virtud de la Sexta Enmienda, a contar con el abogado de su elección", abunda.

El abogado señala que el 11 de febrero pidió a la OFAC restablecer la licencia original que permite el pago de la defensa de Maduro, pero la agencia "no ha actuado" pese a haber concedido licencias comerciales sobre Venezuela recientemente, y lo ha puesto en conocimiento de los fiscales federales.

En ese sentido, Pollack dijo que de momento solo notificaba al juez de la situación, pero si la OFAC no restablece la licencia, o deniega esa solicitud, presentará "una moción formal solicitando reparación", lo que conllevará un "calendario" de escritos.

El abogado, además, recordó que en la comparecencia inicial del 5 de enero el juez pidió a la Fiscalía y la defensa coordinarse en la cuestión de las licencias de la OFAC para garantizar que los abogados puedan representar a sus clientes adecuadamente.

El obstáculo en la licencia afecta solo a Maduro, que está acusado de cargos de narcotráfico y corrupción, y no a su esposa, Cilia Flores, acusada de delitos similares, especifica.

Maduro, acusado de delitos de narcotráfico y corrupción, se declaró no culpable y tiene prevista su siguiente audiencia judicial el 26 de marzo.

Nueva York / EFE