A una semana de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, el gobierno de los Estados Unidos lidera una de las operaciones de asistencia internacional más grandes en la historia moderna del país suramericano. En una conferencia de prensa virtual, John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en Caracas, y el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur (SOUTHCOM), detallaron el despliegue interagencial coordinado por el Departamento de Estado y respaldado por capacidades logísticas del Departamento de Guerra para salvar vidas y estabilizar las zonas afectadas.

El esfuerzo inicial se ha concentrado de manera absoluta en la búsqueda y rescate de sobrevivientes atrapados en las estructuras colapsadas. Más de 310 especialistas provenientes de equipos élite de rescate urbano de Miami-Dade, la ciudad de Miami, Los Ángeles y el condado de Fairfax ya se encuentran trabajando activamente sobre el terreno. Hasta el momento, estas brigadas estadounidenses han logrado rescatar con vida a cinco personas, entre ellas una madre y su hijo pequeño, además de localizar a un ciudadano estadounidense que figuraba previamente como desaparecido.

Más allá de las labores de salvamento, la asistencia humanitaria de Washington ya supera los 300 millones de dólares, reflejada en el envío constante de suministros críticos de agua, saneamiento y refugio para las familias damnificadas. La infraestructura médica de emergencia también se ha reforzado con el establecimiento, en menos de 36 horas, de un hospital de campaña completamente operativo por parte de la organización Samaritan's Purse. Alrededor de 2,000 efectivos militares estadounidenses se encuentran desplegados por tierra, mar y aire en la región, brindando soporte logístico indispensable mediante aeronaves, vehículos terrestres y buques como el Fort Lauderdale, cuya permanencia se extenderá el tiempo que sea necesario según las evaluaciones del liderazgo diplomático.

Coordinación local y el camino hacia la recuperación

A pesar de los retos estructurales derivados de años de baja inversión en el país y de los cuestionamientos públicos hacia el manejo político de la emergencia, los funcionarios estadounidenses confirmaron que la coordinación con las autoridades locales ha sido efectiva, logrando agilizar el ingreso de la ayuda sin que las organizaciones no gubernamentales reporten confiscaciones significativas en las zonas de desastre. La escala del evento exigirá una estrategia a mediano y largo plazo, centrada prioritariamente en la remoción masiva de escombros de los cientos de edificios destruidos o dañados, así como en la restauración de los servicios de energía y agua potable.

Finalmente, el encargado de negocios enfatizó que, aunque la prioridad actual es atender la emergencia humanitaria, este suceso no altera el plan de tres fases trazado por la administración estadounidense para la estabilidad y recuperación económica de Venezuela. Debido a que el sector de petróleo y gas no sufrió daños por el sismo, la producción continúa en ascenso y los ingresos generados, bajo el control de cuentas especializadas del Tesoro de EE. UU., serán dirigidos para financiar la reconstrucción integral, asegurando que la riqueza del país beneficie directamente a los ciudadanos en su camino hacia un futuro más próspero.

Redacción web