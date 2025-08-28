jueves
Ediles de Guanta trabajan en ordenanza sobre la nomenclatura municipal

agosto 28, 2025
Gil fue el encargado de presentar la propuesta ante la Cámara Municipal / Foto: Cortesía

En sesion ordinaria realizada este miércoles, ediles de Guanta aprobaron, por unanimidad, crear una ordenanza sobre la nomenclatura municipal, con el fin de "exponer y enaltecer" las figuras históricas de la jurisdicción en el ámbito social, político, cultural y deportivo.

La propuesta fue presentada por el concejal Luis Gil, quien argumentó que la idea fue planteada en atención a las competencias que le dan al Concejo los artículos 178 de la Constitución y 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

La iniciativa fue secundada por sus colegas Felicidad Rizales y Luraime Cumaná, presidenta de la Cámara Municipal.

Objetivo

"Esta idea se centra en fortalecer la identidad local, en buscar mantener viva la memoria de lo que hemos sido y de lo que somos. Pretende ser un reconocimiento a nuestros héroes cívicos guanteños. Guanta ha dado grandes personalidades en el mundo cultural, social, intelectual y deportivo", manifestó Gil.

De acuerdo con lo explicado por el edil, la ordenanza busca establecer cambios de la nomenclatura de calles, plazas, parques y otros espacios públicos para resaltar a personalidades que forman parte de la historia de la jurisdicción portuaria.

"Hay guanteños que merecen ser inmortalizados y honrados, y en alianza con el Poder Popular así como en sintonía con la visión del alcalde Yinder Saldivia, vamos a hacerlo realidad. La Cámara Municipal trabajará de la mano de los cronistas, de los estudiosos de los temas históricos y culturales de la localidad, así como de los protagonistas o testigos de las proezas deportivas, culturales y sociales de los guanteños, para honrar aquellos que merecen ser honrados”, finalizó Gil.

Guanta / Jesús Bermúdez

 ET 

