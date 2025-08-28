Ediles de Guanta trabajan en ordenanza sobre la nomenclatura municipal

En sesion ordinaria realizada este miércoles, ediles de Guanta aprobaron, por unanimidad, crear una ordenanza sobre la nomenclatura municipal, con el fin de "exponer y enaltecer" las figuras históricas de la jurisdicción en el ámbito social, político, cultural y deportivo.

La propuesta fue presentada por el concejal Luis Gil, quien argumentó que la idea fue planteada en atención a las competencias que le dan al Concejo los artículos 178 de la Constitución y 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

La iniciativa fue secundada por sus colegas Felicidad Rizales y Luraime Cumaná, presidenta de la Cámara Municipal.

Objetivo

"Esta idea se centra en fortalecer la identidad local, en buscar mantener viva la memoria de lo que hemos sido y de lo que somos. Pretende ser un reconocimiento a nuestros héroes cívicos guanteños. Guanta ha dado grandes personalidades en el mundo cultural, social, intelectual y deportivo", manifestó Gil.

De acuerdo con lo explicado por el edil, la ordenanza busca establecer cambios de la nomenclatura de calles, plazas, parques y otros espacios públicos para resaltar a personalidades que forman parte de la historia de la jurisdicción portuaria.

"Hay guanteños que merecen ser inmortalizados y honrados, y en alianza con el Poder Popular así como en sintonía con la visión del alcalde Yinder Saldivia, vamos a hacerlo realidad. La Cámara Municipal trabajará de la mano de los cronistas, de los estudiosos de los temas históricos y culturales de la localidad, así como de los protagonistas o testigos de las proezas deportivas, culturales y sociales de los guanteños, para honrar aquellos que merecen ser honrados”, finalizó Gil.

Guanta / Jesús Bermúdez