Ecarri exige la renuncia del defensor del Pueblo en medio de debate de amnistía

El diputado opositor venezolano Antonio Ecarri exigió este miércoles la renuncia del defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, luego de que el martes escuchara testimonios de familiares de presos políticos en medio de las consultas públicas sobre el proyecto de ley de amnistía.

"Después de revisar los casos y de haber escuchado los casos del día de ayer, aquí tiene que renunciar de inmediato el defensor del pueblo, porque no puede ser que la figura más hermosa de la Constitución de 1999 esté ciego, sordo y mudo", indicó Ecarri, citado en una nota de prensa.

Igualmente, dijo que es necesario una revisión urgente y profunda de la Fiscalía, la Procuraduría, así como del sistema de Justicia del país.

"Los jueces de la república han sido campeones en violación al debido proceso", sentenció.

Ecarri sostuvo que propondrá en la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía que se extienda la labor de la comisión especial que debate este texto dadas las condiciones "en que hoy se encuentra el Poder Judicial en Venezuela".

La Asamblea Nacional (AN) -controlada por el chavismo- aprobó en una primera discusión el proyecto de ley el pasado jueves, y de acuerdo al presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, esta semana será aprobado de forma definitiva tras una segunda y definitiva discusión.

El martes, el Parlamento y el Programa para la Convivencia y la Paz aseguraron que seguirán recibiendo propuestas de familiares de presos políticos en el marco de las consultas públicas del proyecto de ley, luego de haberse reunido con un grupo de parientes de estos detenidos en el Palacio Federal Legislativo, en el centro de Caracas.

Tras el encuentro, el diputado y presidente de la comisión especial, Jorge Arreaza, indicó que van a escuchar "a todo el mundo" para que la ley pueda ser lo más amplia posible.

Hasta el 10 de febrero, la ONG Foro Penal ha verificado 431 excarcelaciones desde que el pasado 8 de enero el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de "un número importante" de personas.

Por su parte, el Gobierno encargado asegura que ha liberado a 896 personas desde diciembre, pero no ha publicado listados oficiales de los casos.

Caracas / EFE