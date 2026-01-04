domingo
, 04 de enero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

E/S de gasolina en El Tigre se mostraron con pocas colas y otras cerradas (+Fotos)

enero 4, 2026
El surtido de gasolina fue más fácil este domingo pese a colas cortas / Fotos: Marinelid Marcano

Las colas para surtir gasolina disminuyeron este domingo 4 de enero, en El Tigre, sur de Anzoátegui, luego de que el sábado se registraran extensas filas de vehículos por temor a que escaseara.

El conductor Luis Verde dijo que salió a surtir combustible porque le comentaron que casi no había colas y donde había eran muy cortas.
"En la bomba Santa Cruz, entre las avenidas Miranda y Peñalver, la cola estaba corta, pero surtí en la de San Remo súper rápido", dijo.

Detalló que el sábado no salió después que vio el caos que se generó con las colas tras los bombardeos en Caracas. Espera que la situación continúe calmada durante la semana.

Más establecimientos

La E/S de Campo Oficina en la avenida Rotaria estaba cerrada, mientras que las de San Onofre y La Confianza ubicada en la misma vía estaban surtiendo y las colas fluían rápido.

Lo mismo ocurrió en la estación de servicio San Remo, donde la fila de vehículos era muy corta.

Un panorama similar reportaron desde el municipio Guanipa, donde la gente salió con normalidad para hacer compras y surtir combustible.

El Tigre / Marinelid Marcano

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram