Dynamo Puerto venció al Monagas B con doblete de José Gamboa

La tarde/noche del miércoles 3 de septiembre se llevó a cabo la jornada 23 de la Liga Futve 2, en la que Dynamo Puerto FC venció 2-1 al Monagas B con doblete del atacante José Gamboa, que suma cuatro goles en los últimos cuatro desafíos.

Los búfalos enfrentaron al equipo juvenil de los "Guerreros del Guarapiche" en el estadio Francisco Massiani del parque Andrés Eloy Blanco de Puerto La Cruz, donde dieron un paso más hacia el primer objetivo de la temporada: avanzar a la siguiente fase del torneo.

Gamboa terminó como la figura del encuentro con sus tantos al minuto 48 y al 58, que sirvieron para que los portocruzanos llegaran a 37 puntos y se mantengan en el tercer lugar del Grupo Centro-Oriental. Adrián Manrique descontó por la visita con una diana al 66'.

Racha

Con el triunfo sobre Monagas B Dynamo enfila cuatro partidos sin conocer la derrota. Tres de ellos terminaron en victorias y uno en empate.

En ese lapso José Gamboa ha sido una de las figuras, pues acumula cuatro de los nueve goles marcados por el cuadro dirigido por el colombiano José Daniel Mosquera.

El joven delantero mostró ante los azulgranas sus habilidades dentro del área, pues convirtió dos tantos con características de un depredador del área. En la primera diana cabeceó un centro desde un tiro libre y en la segunda remató un balón servido desde la banda izquierda, anticipando a los defensores y el arquero rival.

Solidez

Los búfalos se mantienen sólidos en el tercer lugar del Grupo Centro-Oriental con 37 puntos y le saca seis de ventaja al Aragua FC, su más cercano perseguidor, aunque ambos están en zona de clasificación.

Justamente el equipo aurirrojo venció al líder Deportivo Miranda y Marítimo de La Guaira empató con Mineros de Guayana, por lo que Dynamo se acercó a los primeros dos puestos.

La tropa portocruzana está a tres unidades de la escuadra litoralense y a cuatro del conjunto mirandino. Pese a que en este formato clasifican los primeros cuatro del grupo, una mejor posición en la tabla puede llegar a traducirse en un rival "más accesible" para la etapa de eliminación directa del torneo.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo