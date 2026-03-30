Dynamo Puerto ganó y es líder de su grupo en la Liga Futve 2

Dynamo Puerto FC venció 1-0 al Deportivo Miranda en un compromiso que se disputó la tarde del domingo 29 de marzo, en el estadio Francisco Massiani del parque Andrés Eloy Blanco de Puerto La Cruz.

Un gol de Máximo Arrioja (su segundo de la temporada) le dio al conjunto búfalo la victoria que los catapulta a la cima del Grupo Centro-Oriental de la Liga Futve 2. Tras cinco jornadas completas, los dirigidos por Roger Caraballo suman 10 puntos gracias a tres triunfos y un empate, además de una caída.

El siguiente reto de los portocruzanos es Aragua FC, equipo que marcha sexto en la tabla con siete contables. El duelo será correspondiente a la sexta fecha y se llevará a cabo en el estadio Hermanos Ghersi de Maracay.

Equilibrio

En lo que va de campaña 2026 de la segunda división del fútbol venezolano, Dynamo ha mostrado equilibrio en ambos costados de la cancha y el duelo contra Deportivo Miranda lo confirma.

Apenas cuatro goles ha recibido la defensa búfala y ningún rival le ha anotado más de una diana. No obstante, fue contra el cuadro mirandino cuando sumaron su primer partido con arco en cero.

En materia ofensiva los portocruzanos registran siete goles y solo en la derrota 1-0 ante Bolívar SC no movieron las redes. Máximo Arrioja y Ricardo "kuki" Martins suman par de tantos cada uno, mientras que Martín González, Arian Moreno y Carlos Hernández tienen uno.

Dynamo es el elenco con más anotaciones en el Grupo Centro-Oriental y uno de los que menos ha recibido, lo que se ha traducido en resultados positivos y el liderato, al menos hasta el final de la sexta fecha.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo