Dynamo jugará semifinales de Liga Futve 2 por tercer año consecutivo

Dynamo Puerto FC jugará la instancia de semifinales de la Liga Futve 2 por tercer año consecutivo, hito histórico para un club que justo este lunes 20 de octubre cumple ocho años de fundado.

Los búfalos vencieron en cuartos de final del torneo a Marítimo de La Guaira en una apretada llave que terminó 2-1. En la ida, disputada en el estadio Francisco Massiani de Puerto La Cruz, los dirigidos por José Daniel Mosquera se impusieron 1-0; mientras que en la vuelta en suelo litoralense pactaron 1-1.

Ahora la tropa portocruzana enfrentará a un histórico del fútbol venezolano como lo es Trujillanos FC en las semifinales del certamen. El vencedor avanzará a la gran final de la segunda división, donde estará en disputa un cupo en la máxima categoría del balompié nacional.

Llave reñida

Los dos partidos entre Dynamo y Marítimo estuvieron reñidos de principio a fin, pero los búfalos lograron golpear en el momento justo y aguantar las embestidas del rival para mantenerse en carrera por el ascenso.

Jhonaiker Marchán fue decisivo en la ida al anotar el único tanto de ese encuentro y permitirle a los suyos ir con algo de ventaja al Camurí Chico de La Guaira.

En la vuelta, disputada el sábado 18 de octubre, los portocruzanos volvieron a marcar primero, pero por intermedio de Luis González tras un centro servido en una jugada de tiro libre por el capitán Ricardo "kuki" Martins.

Edson Rivas descontó al minuto 70 y le dio esperanza a los suyos de al menos forzar una tanda de penales, pero la defensa oriental rechazó todos los intentos guaireños para conservar la ventaja y a su vez el pase a semifinales.

Próximo rival

Dynamo ahora se verá las caras con Trujillanos FC en una lucha que decidirá a uno de los finalistas de la temporada. El que salga airoso en esta llave enfrentará al que gane del cruce entre Deportivo Miranda y Titanes FC, y a su vez entre esos dos definirán al campeón de la categoría de plata del fútbol venezolano.

Hito

Vale destacar que el club búfalo está por tercer año consecutivo en unas semifinales de la Liga Futve 2. Sin embargo, hay que aclarar que en 2023 estuvieron en la instancia previa a la final pero del Torneo Clausura y en aquella oportunidad quedaron fuera justamente a manos de Marítimo de La Guaira.

Para 2024 cambió el formato y pasó a jugarse la temporada completa, sin la separación entre Apertura y Clausura. Allí se plantaron en semis y cayeron ante Yaracuyanos FC, club que a la postre ascendió tras vencer en la final al Anzoátegui FC.

Ahora los portocruzanos vuelven a la instancia y nuevamente se cruzan con un histórico como es el conjunto trujillano, que dominó de principio a fin el Grupo Occidental y que en el papel luce como el favorito en la llave.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo