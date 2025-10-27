Dynamo cayó ante Trujillanos y buscará la remontada en Valera

El sueño de llegar a la final de la Liga Futve 2 sigue intacto en Dynamo Puerto FC, pese a que abrieron con el pie izquierdo la llave de semifinales ante Trujillanos FC.

La tropa búfala recibió en el estadio Francisco Massiani de Puerto La Cruz al conjunto aurimarrón, para el encuentro de ida de esta instancia decisiva, que terminó 0-1 a favor de la visita.

Un solitario tanto del atacante colombiano David Livingston destrabó para los "guerreros de la montaña" un desafío que se mantuvo parejo de principio a fin. La vuelta se jugará el domingo 2 de noviembre en el estadio José Alberto Pérez de Valera.

Duelo de fricción

El desafío entre anzoatiguenses y trujillanos se disputó la tarde del sábado 25 de octubre en el estadio ubicado dentro del parque Andrés Eloy Blanco, en Puerto La Cruz.

Luego de 10 minutos de retraso mientras esperaban la llegada de funcionarios policiales, arrancó el desafío que tuvo mucha fricción desde el inicio. Además, los aficionados del conjunto local y la barra que viajó a acompañar a la visita crearon un bonito marco.

Inicialmente las llegadas más claras fueron de los dirigidos por José Daniel Mosquera, con Néstor Canelón creando peligro por la banda derecha. La oncena aurimarrón ocasionalmente generaba peligro con pases filtrados, pero en su mayoría fueron interceptados por la defensa local.

Para el segundo tiempo se mantuvo la dinámica al principio, pero con el pasar de los minutos Trujillanos fue más atrevido y comenzó a ser más punzante de cara al arco defendido por José Febres.

Fue al minuto 69' cuando los dirigidos por Oswaldo Chaurant rompieron el celofán y marcaron el que sería el único gol del partido. Enderson Abreu nuevamente metió un pase filtrado que en esa oportunidad sí llegó limpio a los pies de Ridenson Morillo, quien a su vez sirvió la esférica a Livingston para que este definiera con un derechazo que venció a Febres.

Posteriormente Dynamo se volcó al ataque con el ingreso de piezas como Santiago Guzmán, Eliézer González, el argentino Robertino Giacomini y Jesús "patoncito" González, pero los intentos fueron en vano porque el rival se mantuvo sólido en defensa. Salvo algunos remates de media y larga distancia, no hubo mayor peligro.

Mentalidad

José Daniel Mosquera declaró luego del encuentro que será importante para los jugadores búfalos pasar la página rápido y enfocarse en el próximo encuentro, que será el domingo en suelo trujillano.

Vale acotar que Dynamo necesita ganar por al menos un tanto de diferencia para forzar la tanda de penales y por dos para poder quedarse con el boleto a la final de la Liga Futve 2. Con empate o derrota en la vuelta los portocruzanos quedarían eliminados en semifinales por tercer año consecutivo.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo