Donato Junior, Dyclos y Karhet forman parte del talento musical emergente venezolano (+Fotos)

Donato Junior, Dyclos y Karhet forman parte del talento musical emergente venezolano y están decididos a dejar su huella en el género urbano.

Todos ellos se encuentran en plena adolescencia, son oriundos del estado Carabobo y pertenecen al sello discográfico La Palermera, que agrupa a 18 artistas especializados en los ritmos latinos, a los que pretende impulsar para que puedan cumplir sus objetivos en el mundo del espectáculo.

Dyclos cantó varios de sus sencillos en la tarima situada frente a Anella Café

Recientemente los tres cantantes mostraron su talento en Valencia, donde fueron los responsables del show que marcó el cierre de la primera Caminata 5K Aniversario de Anella Café, un espacio ubicado en la urbanización La Viña de la capital carabobeña. Allí tuvieron una buena receptividad, pues tanto competidores como público en general bailaron sus hits en un ambiente en el que se percibió mucha alegría, algo que dejó a los cantautores bastante satisfechos.

“Toda la experiencia fue maravillosa. La verdad es que le doy muchas gracias a la gente por su apoyo, Ustedes, como miembros del público, nos hacen sentir muchas emociones al momento de actuar en la tarima”, manifestó Dyclos. “Nos gusta mucho que, a través de las canciones, pasemos a ser parte de la vida de los ciudadanos. Por eso siempre agradeceremos a quienes nos escuchan”.

Album recién lanzado

Donato Junior, que al igual que Karhet y Dyclos, se presenta como solista en distintos eventos nacionales, luego del impacto positivo que tuvo su sencillo “Soñador”, que acumula 20.000 reproducciones en Spotify.

Esto último lo motivó a lanzar el viernes su primer álbum denominado“Soñador” con el que pretende celebrar el éxito del single que le abrió las puertas de un mundo de la música en el que quiere dejar el nombre de Venezuela en lo más alto.

“Para mí fue algo súper especial poder culminar y sacar a la venta mi primer ‘disco’, pues sólo tengo 16 años de edad y era algo que había soñado desde niño. Pienso que lanzar un disco y poder difundir ese material en plataformas digitales es una locura. Por eso me siento bendecido”, señaló Donato Junior. “Agradezco bastante a La Palermera por apoyar a los artistas emergentes. Eso es algo muy positivo”.

Donato Junior interpretó el sencillo "Soñador" en su reciente presentación en Valencia

Este chico espera que 2026 represente la consolidación tanto para él como para sus colegas de profesión, porque todos desean demostrar que en el territorio nacional se producen “obras musicales con calidad de exportación”.

“Hasta ahora, todo nos ha salido bien y, de verdad, estamos muy contentos por tener buena receptividad en el público venezolano. Para 2026 saldrá a la venta el álbum 'Palermo And Friends' y en a través de él se escucharán hits de varios intérpretes. Esperamos que la gente disfrute bastante de esta placa discográfica que se creó con mucho cariño”, añadió Donato Junior, quien el próximo marzo iniciaría su primera gira nacional en Barquisimeto, Lara.

Lo que desean los jóvenes

Karhet tiene una meta bastante clara: entretener a los habitantes del suelo patrio, con el fin de que puedan “olvidar sus problemas gracias a la música”, un anhelo que comparten Dyclos y Donato Junior.

“Es lindo estar en la tarima porque uno siente la energía positiva del público. En lo personal soy alguien retraído, pero cuando subo a un escenario procuro ser más extrovertido, para responder al gran cariño da la gente. Nuestros fans nos inspiran a dar lo mejor en cada show y por esa razón, pienso que entreneter es algo maravilloso”, confesó Karhet, quien aspira a que haya espacio para “lanzar al mercado un disco propio y crear varios videoclips en el venidero año”.

Las personas que participaron en el evento deportivo disfrutaron del show de los nuevos artistas

“Esperamos que 2026 sea un gran año porque la planificación incluye giras, estrenos de videos musicales y muchas cosas más para que los muchachos como nosotros podamos demostrar que en Venezuela hay mucho talento”, agregó Karhet quien pretende disfrutar al máximo su carrera, así como "compartir varios recitales Donato Junior y Dyclos".

“Sinceramente es una experiencia maravillosa el tener chance de poder entretener a los ciudadanos, sobre todo, cuando es un evento como la Caminata 5K de Anella Café, sn la que las personas vinieron cansadas de completar un recorrido de cinco kilómetros y a pesar de eso, se tomaron minutos para escuchar nuestra música. Espero que lo que venga en el futuro sea bueno tanto para nosotros como para nuestra amada Venezuela”, acotó Karhet, quien al igual que Dyclos y Donato Junior, siempre está acompañado por kas bailarinas Camila Lucía Véliz y Davianny Rangel, quienes forman parte de la Academia Royal Dance.

Valencia / Joseph Ñambre