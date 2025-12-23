Disfrazados de piratas y con imágenes de Trump, chavistas rechazan incautación de buques (+Fotos)

Cientos de motoristas simpatizantes del chavismo, algunos disfrazados de piratas, recorrieron varias zonas de Caracas en protesta por la confiscación de dos buques con petróleo venezolano por parte de Estados Unidos y exhibieron afiches con la imagen del presidente Donald Trump con sombrero y parche.

La movilización salió de Petare, cerca de la homónima barriada considerada la más grande del país, y atravesó una de las principales avenidas del este capitalino con rumbo al oeste de la ciudad, con el fin de respaldar al presidente Nicolás Maduro y de expresar su repudio a quien llamaron el "pirata mayor del Caribe", en alusión al mandatario estadounidense.

Los conductores hacían sonar insistentemente sus bocinas y algunos llevaban globos y banderas de Venezuela.

El chavista Luis Rojas afirmó que Trump quiere "robar" a Venezuela, por lo que dijo a EFE que si bien son "pacifistas", están "preparados para la guerra" y "dispuestos a dar la pelea hasta morir".

El hombre tenía una imagen de Trump que muestra al líder republicano con sombrero de pirata y un parche en el ojo izquierdo, sobre un fondo en el que se ve una rueda de timón.

"Trump, no te equivoques", expresó Rojas, quien agregó que los venezolanos no tienen miedo a defender a su país.

Por su parte, Manuel Rincón dijo a EFE que los "caballos de hierro", en referencia a los motoristas, repudian "contundentemente estas acciones del ladrón, del pirata del Caribe Donald Trump y sus secuaces".

"Ese pirata mayor llamado Donald Trump se cree amo del mundo y amo de Venezuela", agregó Rincón, para quien el mandatario estadounidense, como insiste el Gobierno de Maduro, busca "robarse el petróleo de todos los venezolanos".

Confianza

Sin embargo, confía en que la soberanía y la paz "van a prevalecer" y que su país triunfará.

"Somos un pueblo de paz, pero preparado para la guerra", advirtió.

Varios participantes también tenían pancartas con mensajes como "Trump, you are a fraud (eres un fraude)".

El joven Félix Arraiz señaló a EFE que a Washington "ya no le basta la narrativa de un narco-Estado, de un fulano cartel (de los Soles) o de un fulano Tren de Aragua" y, añadió, "se le quitó la careta y libremente quieren robar" el petróleo venezolano.

EE.UU. ya ha confiscado dos buques y el domingo informó de una operación para interceptar a un tercero en el mar Caribe, como parte del bloqueo anunciado por Trump a la entrada y salida de Venezuela de los petroleros sancionados por Washington, mientras mantiene un despliegue militar en la región visto por Caracas como una amenaza para propiciar un cambio de régimen.

Maduro, quien tacha de "piratería" las confiscaciones, advirtió a la comunidad internacional del impacto en la "economía mundial" que, a su juicio, generará el bloqueo ordenado por la nación norteamericana.

Caracas / EFE