Dirigentes sindicales tienen expectativas positivas con la nueva ministra de salud

Días atrás la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció a Nuramy Gutiérrez como nueva ministra de salud, en sustitución de Magaly Gutiérrez. Y al menos de momento los dirigentes sindicales de este sector en Anzoátegui dicen tener expectativas positivas sobre el cambio.

Voceros del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud), así como del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud), esperan que la modificación sea para bien y no tardaron en soltar algunas sugerencias sobre los principales problemas a abordar.

Temas como el salario, estabilidad laboral, dotación de equipos y materiales, así como escuchar a toda la clase trabajadora y no solo a los jefes son algunas de las propuestas para la nueva ministra, cuya tarea es "profundizar las políticas de atención y protección sanitaria dirigidas al pueblo", según Rodríguez.

Prioridad

Para Edisson Hernández, coordinar general de Motrasalud, una de las prioridades de la ministra Nuramy Gutiérrez debe ser convertirse en un puente para buscar mejoras salariales para todos los trabajadores de la salud en el país.

"También es necesario que escuche a los empleados de base y no haga como los demás, que solo se sientan con los jefes. No debe permitir que se siga jugando con la estabilidad laboral y emocional del personal, no más abuso de poder y tampoco violaciones de derechos", expresó.

El sindicalista reiteró el llamado a no dejar a un lado el tema de la dotación de implementos de seguridad que requieren para cumplir con su labor de manera segura y eficiente.

Referencias

Ronni Irigoyen, en representación del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud), ve con buenos ojos la designación de la nueva ministra Gutiérrez. Según indicó, las referencias que tienen de ella son buenas por su arduo trabajo en este sector.

De igual manera dijo que deben esperar a ver cómo le va en el ejercicio de su función, pero confían en que el cambio es positivo.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo