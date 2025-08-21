Dirigentes de la construcción en Anzoátegui rechazan cualquier intento de agresión contra Venezuela

Un grupo de dirigentes que conforman el Sindicato de la Construcción del estado Anzoátegui se reunieron este jueves en la plaza Libertadores de Barcelona, para rechazar cualquier intento de agresión contra Venezuela.

El presidente de la organización gremial, José Rafael Hurtado, manifestó que los venezolanos, especialmente la masa laboral que dirige, lo que quieren es paz y trabajo.

"El movimiento sindical está rotundamente en contra de cualquier invasión, por eso desde Anzoátegui rechazamos cualquier acción que venga en contra de este país, de los trabajadores. Nosotros lo que pedimos es que haya trabajo, por eso en los próximos días le vamos a presentar a los alcaldes de los 21 municipios y al gobernador del estado, soluciones de empleo para que la gente se beneficie".

Hurtado señaló que siempre exigirán el avance e inicio de todas las obras de construcción en el estado Anzoátegui.

Pronunciamiento

De igual manera, Hurtado aprovechó la oportunidad para dar a conocer que el movimiento en la entidad apoya 100%, el proceso de constituyente sindical que anunció, recientemente, el presidente Nicolás Maduro para la "construcción de nuevos y poderosos movimientos".

Aseguró que existen muchas razones para respaldar esa medida, entre ellas, que hay organizaciones que tienen más de dos décadas sin hacer un proceso de elecciones sindicales.

Barcelona / Elisa Gómez