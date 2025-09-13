Dirigentes anzoatiguenses conmemoraron el 84° aniversario de AD

Este sábado 13 de septiembre Acción Democrática (AD) arribó a su 84° aniversario y la dirigencia anzoatiguense lo celebró con diversas actividades.

La principal de ellas se llevó a cabo en la casa del partido en la avenida Fuerzas Armadas de Barcelona, a las 9:00 am.

Y es que el Comité Ejecutivo Seccional Anzoátegui, en nombre del secretario general Jose Gregorio "Goyito" Salazar, el secretario de organización Geobani Veracierta y el presidente de la comisión aniversaria Rómulo Villael convocaron a todos los compañeros y simpatizantes a una misa solemne.

Se conoció que tras la eucaristía, que también estuvo encabezada por la secretaria general de Barcelona Doris Pereira, el secretario de organización Eduardo Acosta, el sub secretario de organización Luis Ramos y la excandidata a diputada a la Asamblea Nacional Migdalia Lara se cantó el tradicional cumpleaños feliz y picaron una torta.

"Tuvimos una actividad bonita una misa, la picada de la torta y el cumpleaños feliz. Uno de nuestros aspectos fundamentales es buscar la unidad de todos los factores políticos ya que si no nos unimos, no vamos a ganarle ninguna eleccion al gobierno", expresó Veracierta.

Se supo que en el marco del 84° aniversario, también se desarrollaron actividades similares en varias localidades como Anaco, El Tigre, Puerto Píritu y Píritu.

Barcelona / Elisa Gómez