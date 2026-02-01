Dirigente solicitó a las autoridades arreglos a la vialidad hacia la parroquia San Juan de Cumaná

El dirigente vecinal y político de la parroquia San Juan en Cumaná, estado Sucre, José Fuentes, pidió a las autoridades nacionales, regionales y locales, que incluyan a la zona en un plan de asfaltado, debido a las condiciones en que se encuentra la vialidad.

Fuentes detalló que se ejecutaron trabajos de arreglo en la red de agua potable, y ahora toca la tarea de reparar lo que está en mal estado en materia vial y pidió que se tome en cuenta que se trata de una localidad con vocación turística.

“Es visitada por mucha gente del resto del país y los lunes son días de fiesta, porque a los temporadistas les gustan los ríos, que son muy buenos, además de los hermosos paisajes”.

Recordó que en la parroquia, la visita de temporadistas, los fines de semana, constituye una fuente de ingresos para la menguada economía de los lugareños.

Seguridad

Agregó que en materia de seguridad están bien, porque se reparó el comando policial y hay patrullajes permanentes en los distintos sectores.

Pidió a la gobernadora Jhoanna Carrillo que autorice el emplazamiento de una unidad policial en el comando, que pase la noche en el sitio, para que hagan recorridos nocturnos.

Sumó las deficiencias en el transporte público, a los problemas que hay que solucionar en la parroquia, para lo cual pidió apoyo crediticio para las líneas que trabajan en la zona.

Sucre/ Corresponsalía