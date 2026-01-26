Dirigente pide autonomía presupuestaria para el sector universitario

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (Sintraudo), Ignacio Díaz, ve como una necesidad urgente que las universidades vuelvan a tener autonomía presupuestaria, ya que la dependencia del Estado limita la capacidad operativa de las mismas.

Según explicó, incluso para algo tan básico como cobrar su salario dependen del Sistema Patria y este suele presentar fallas. Resaltó que ya lo que cobran es poco y si a eso le suman la espera de uno o dos días por las deficiencias en la plataforma, terminan recibiendo un dinero aún más devaluado.

También dijo que en las condiciones actuales a la casa de estudios se le hace difícil, por ejemplo, cubrir vacantes que dejan profesores que se jubilan y eso se traduce en la reducción de las capacidades operativas. Es decir, no pueden atender a la cantidad de estudiantes que quisieran.

Petición

El sindicalista expresó que el llamado a las autoridades nacionales es a sentarse, discutir y evaluar alternativas para resolver este problema, que se traduce en múltiples deficiencias en este caso para la UDO. Enfatizó que los encuentros deberían ser directo con el gremio, sin intermediarios ya que considera que al final no se llega a nada bajo esa modalidad.

"Queremos que se respete el presupuesto universitario y tener autonomía nuevamente. Tenemos deficiencia de personal y no hay para reponer. No podemos atender a los bachilleres que quisiéramos y por eso son pocos los que entran para cada semestre", añadió.

Díaz también comentó que el tema de los recursos también los limita en cuanto a equipos y mobiliario tanto para profesores como para trabajadores administrativos. "Es difícil la situación y si antes era complicado resolver algún problema de nómina, desde que dependemos de Caracas con ese sistema es peor", finalizó.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo