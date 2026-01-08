Dirigente del sector salud solicita que se active un horario especial para paliar las tarifas del transporte 

El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) y miembro de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), Yovanny Yaguaracuto, solicitó este jueves a las autoridades estadales y nacionales que se active un horario especial en las áreas del sector que sean viables, para paliar las nuevas tarifas del transporte, medio que utiliza la mayoría para cumplir sus labores.

"Los sindicatos del transporte tienen derecho a un aumento. Sin embargo, nosotros los trabajadores de la administración pública estamos siendo bastante afectados económicamente y por eso solicitamos que se haga un horario especial, en algunos departamentos donde se considere que hay demasiadas personas y se puedan combinar", expresó.

Yaguaracuto aseguró que la propuesta fue llevada esta semana a la oficina de recursos humanos del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz). No obstante, señaló que eso también dependería de los coordinadores de cada centro de salud, quienes son los jefes inmediatos.

Más peticiones

Yaguaracuto comentó que están en la búsqueda de que se coordine una reunión, para plantear la posibilidad de que se aumente el valor de algunas cláusulas contractuales.

"Tenemos 19, 17 años sin firmar las contrataciones colectivas y dentro de esas cláusulas que recibimos poco dinero están las becas, están los textos escolares, están las ayudas de medicinas. El monto es nada para lo costoso que están, no llega a mil bolívares un pago. Entendemos la parte presupuestaria y económica pero el patrón debería de buscar un mecanismo para aliviarlo".

Aseveró que desde octubre de 2024 no reciben bolsas de alimentos, un beneficio que era entregado cada tres o cuatro meses.

Barcelona / Elisa Gómez