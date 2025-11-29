Diócesis de Carúpano realizó asamblea pastoral de planificación con grupos que la conforman

La Diócesis de Carúpano, en el estado Sucre, celebró esta semana su asamblea de planificación pastoral 2026, en un encuentro que se llevó a cabo en la Casa de la Caridad Santa Ana.

El padre Marvin Vivas, vicario de pastoral de la diócesis, explicó que se trata de una instancia de participación y “escucha”, que realizan para que los agentes del ente se reúnan para evaluar las programaciones y llegar a acuerdos

Explicó que se trata de compaginar actividades, “siempre buscando que la evangelización sea más efectiva, que sea más en armonía”.

Importancia

Explicó que la importancia de la asamblea reside en el encuentro y que se vea “una iglesia viva” y de hacer sinergia, coordinar juntos “para seguir sembrando el Reino de Dios en Carúpano”.

Evaluó que este tipo de asambleas permite organizar en una sola vía todas las actividades pastorales, de manera que haya uniformidad en las programaciones.

Cierre

Las asambleas pastorales se realizan tres veces al año. Las dos primeras se llevan a cabo entre febrero y agosto, y se destinan a la revisión de las actividades cumplidas o no alcanzadas por cada carisma y pastoral; la última asamblea es entre noviembre y diciembre, y se diferencia de las anteriores por la puesta en común de las planificaciones con las fechas tentativas para el año siguiente.

La acción contó con la participación de 50 fieles, entre sacerdotes, religiosas y laicos. Durante la actividad el presbítero Manuel Carruyo, rector del Seminario Redemptoris Mater Nuestra Señora del Pilar, presentó la visión general del documento Mater Populi Fidelis, sobre los títulos que la Iglesia le ha otorgado a la Santísima Virgen María.

El presbítero Marvin Vivas, procedió a mostrar, al final de la asamblea, el calendario diocesano del 2026, que destaca las actividades y peregrinaciones hasta el cierre del Jubileo Diocesano el 27 de abril próximo.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano