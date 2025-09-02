Difunden cronograma de actividades de la Feria del Turismo de Anzoátegui 2025

En horas de la mañana de este martes 2 de septiembre, la alcaldía de Puerto La Cruz difundió, a través de sus cuenta en la red social Instagram, la programación de la Feria del Turismo de Anzoátegui 2025.

La cuarta edición de este evento, que se desarrollará entre el 5 y el 8 del presente mes en el Hotel Paradise y el Paseo de la Cruz y el Mar, contará con ruedas de negocios y espacios exclusivos para representantes del sector turismo, exhibiciones de stand sobre las bondades de la entidad oriental, conciertos y actividades deportivas, entre otras cosas.

De acuerdo con la información difundida por el ayuntamiento, el 5/9 será un día exclusivo para el sector turismo, mientras que el sábado 6 se desarrollará la primera parada de la Liga Regional de Remo Indor entre las 8:00 am y las 12:00 pm, en el antiguo Paseo Colón.

Desde las 8:30 am de ese día también se estará llevando a cabo un networking con el sector turismo en el salón Guacamayo del Hotel Paradise.

En la tarde, a partir de las 5:00 pm, se realizará un concurso parrillero en el área de la plata del hotel y entre las 7:00 pm y las 12:00 am se cerrará la programación del día con la presentación de los artistas Hildemaro y Louis BPM.

Continuación del cronograma

La alcaldía de Sotillo precisó que durante la mañana del domingo 7 se llevará a cabo una caminata 5k y la carrera 10k, y continuarán las exposiciones en el hotel, mientras que en la noche se desarrollará una Gala Llanera, en la cual participarán Reynaldo Armas, Jorge Guerrero, Reyna Lucero, Alejandro Rondón, Laurian Vásquez, entre otros exponentes del género.

Justo cuando el reloj marque las 12:00 am se cerrará la programación del día cantando el cumpleaños a la Virgen Del Valle.

El lunes 8 concluirá la Feria del Turismo Anzoátegui 2025 con diferentes actividades religiosas en honor a la Patrona de Oriente, tales como la tradicional Bendición del Mar y el Paseo Marítimo a partir de las 9:00 am.

A las 5:30 pm está prevista la realización de una misa en el Paseo de la Cruz y el Mar y a las 7:00 pm un Canto para la Virgen Del Valle.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez