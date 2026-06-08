Detuvieron a un hombre en Cumaná acusado de causar graves lesiones a su pareja

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Rafael Eduardo Ñañez Morales, de 37 años de edad, por su presunta responsabilidad en las graves lesiones ocasionadas a su pareja durante un hecho de violencia ocurrido en Cumaná, estado Sucre.

La información fue dada a conocer por el director nacional del Cicpc, Douglas Rico, quien indicó que la víctima, una joven de 26 años, fue trasladada al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa), donde recibió atención médica especializada.

De acuerdo con la evaluación practicada por los galenos, la mujer presentó trauma raquimedular cervical y luxación bilateral como consecuencia de las lesiones sufridas.

Durante discusión

Según las investigaciones adelantadas por los funcionarios, el hecho ocurrió tras una discusión entre la pareja.

Rico explicó que el hombre, presuntamente, tomó a la víctima por el cabello, la sacudió violentamente y posteriormente la arrojó contra el suelo, provocándole las lesiones que la dejaron inmovilizada.

Asimismo, las pesquisas permitieron determinar que la mujer habría sido víctima de agresiones constantes por parte del detenido.

Caso al Ministerio Público

Tras su captura, Rafael Eduardo Ñañez Morales quedó a disposición del Ministerio Público, organismo que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales derivadas del caso.

Cumaná / Lino Castañeda