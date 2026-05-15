Detienen a hombre por presunto abuso de su sobrina de 6 años en El Tigre

Funcionarios de la Policía Municipal de Simón Rodríguez (Polisosir), en el estado Anzoátegui, detuvieron a un hombre, de 52 años de edad, por el presunto abuso sexual de su sobrina, de 6 años.

Un informe policial detalla que el procedimiento lo efectuaron la tarde del pasado martes, 12 de mayo, en el sector Nueva República de El Tigre, luego de ser notificados por el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Cpnna).

Supuestamente, la víctima reveló en su escuela que su tío le besaba los labios y tocaba sus partes íntimas, situaciones que se intensificaban cuando el hombre consumía alcohol.

Posteriormente, los uniformados adscritos a la Coordinación de la Unidad Especializada del Niño, Niña y Adolescente (Uenna) de Polisosir fueron en busca del señalado como agresor sexual, cuya identidad se resguarda para evitar cualquier relación que exponga a la menor agraviada.

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​La Fiscalía Décimo Segunda del Ministerio Público en materia de Niños, Niñas y Adolescentes también tomó competencia para guiar el curso de la investigación.

El Tigre / Damary Díaz