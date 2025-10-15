Después de 110 días, Cámara Municipal de Carúpano celebró el Día del Periodista

Tres años y 110 días tardó la Cámara Municipal de Bermúdez, en el estado Sucre, en volver a celebrar el Día Nacional del Periodista.

La razón que esgrimió el actual presidente de la instancia edilicia, Ángel Toussaint, es que el saliente cuerpo de concejales aprobó la sesión, pero la campaña y la situación política en el mes de junio pasado impidieron concretar el acto.

Este miércoles, el periodista Esteban Mieres pronunció un discurso de orden, en tono jocoso por momentos, pero sin dejar de recordar a personajes y medios que hicieron historia en la comunicación local.

Señaló que no son tiempos de discusión ni de diatribas sino de trabajar por un periodismo nuevo que aproveche las ventajas que la tecnología provee, pero también se sirva de esa gran camada de jóvenes que egresan de las universidades y que han llegado a Carúpano a ejercer la profesión.

“La mejor del mundo, como decía Gabriel García Márquez, y yo lo ratifico, junto a una gran cantidad de periodistas, que con una larga trayectoria y con muchas ganas de apoyarlos y acompañarlos, podamos ejercer el periodismo que permita el derecho de estar informados y de informar, que está bien cuestionado en estos tiempos”.

Mieres dijo que cuesta mucho en estos tiempos que los entes públicos no reconozcan la importancia de los periodistas.

Compromiso

El presidente de la Cámara de Bermúdez, Ángel Toussaint, dijo que cumplieron con un gran compromiso al celebrar el Día del Periodista, “aún cuando como dijo el orador de orden, a 110 días de la fecha”.

Aprovechó la ocasión para invitar al gremio a revisar y proponer cambios en la ordenanza que crea el premio municipal de periodismo de Bermúdez, que fue aprobada, pero no se pudo aplicar.

Sucre / Corresponsalía Carúpano