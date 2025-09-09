Desastre en Maturín: Venezuela cayó goleada y se despide del mundial

Lo que prometía ser una noche histórica para el fútbol venezolano efectivamente lo fue, aunque no con el escenario esperado. Venezuela cayó 3-6 ante Colombia en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas y se despidió del repechaje, última posibilidad que tenía de llegar al mundial.

Pese a empezar ganando apenas al minuto 3 con un gol de Telasco Segovia, y estar dos veces arriba en el marcador, la selección dirigida por Fernando "bocha" Batista no supo controlar el partido y desperdició una oportunidad que nunca antes había tenido.

La estrepitosa derrota de La Vinotinto se combinó con un triunfo 1-0 de Bolivia sobre Brasil en El Alto y de esta manera la oncena del altiplano llegó a 20 puntos, dos más que el equipo venezolano, y se quedó con el boleto a la repesca.

Maturín / Javier Guaipo