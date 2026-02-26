Denuncian supuestas irregularidades en el ambulatorio de Tronconal V

Daniel López, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en Anzoátegui, denunció que en el ambulatorio ubicado en el sector Tronconal V de Barcelona se están presentando supuestas irregularidades.

Según dijo, se han registrado casos que en la organización sindical describen como acoso laboral. Explicó que desde hace varios días hay una situación con un trabajador al que pretenden negarle el permiso prenatal, pese a ser un derecho establecido en el contrato colectivo.

López agregó que desde la directiva del mencionado centro asistencial tampoco quieren reconocer a Sintrasalud como un sindicato legítimo y solo se reúnen con miembros del Sindicato Estadal Sectorial Integral de Trabajadores de la Salud (Sestrasalud). El vocero indicó que por este tipo de problemas piden la intervención del presidente del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz), Roberto Rojas.

"Al menos en Tronconal V el acoso laboral es demasiado fuerte. Al compañero que consiguió el permiso prenatal lo amenazaron de que si no iba a trabajar lo iban a botar", comentó el dirigente, quien indicó que en este problema tienen que ver tanto la jefa de recursos humanos como la directora Arda Ávila.

De igual manera relató que en una reunión en la que él estuvo presente la Dra. Ávila alegó estar actuando en representación del presidente de Saludanz, razón por la que le reiteró el llamado a tomar cartas en el asunto.

Otros casos

El secretario ejecutivo de Sintrasalud en Anzoátegui denunció que en el ambulatorio Alí Romero de la capital anzoatiguense también hay irregularidades, en este caso vinculadas a la libertad sindical.

"La directora Carmen Tineo se negó a permitir el ingreso a una reunión al compañero Yovanni Yaguaracuto, miembro del sindicato, sin ninguna razón de peso. Nosotros estamos para resolver los problemas a los trabajadores y esto priva el ejercicio de las organizaciones sindicales", explicó.

López enfatizó que el alto mando de Saludanz debe intervenir para ponerle fin a este tipo de situaciones, ya que en caso contrario comenzarán a evaluar la posibilidad de realizar acciones de protesta pacífica.

Barcelona / Javier A. Guaipo