Denuncian que trabajadores del Razetti cumplieron ocho meses sin transporte nocturno los domingos

Ya se cumplieron ocho meses desde que la Empresa de Producción Social (EPS) Tranzoátegui dejó de prestar servicio de transporte a los trabajadores del hospital universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona que hacen guardias nocturnas los domingos.

Así lo denunció el coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud), Edison Hernández, quien resaltó que esta situación afecta directamente a unos 300 empleados, entre médicos, enfermeros, personal de mantenimiento, obreros y los encargados del registro médico en el nosocomio.

"Esto perjudica a trabajadores de dos turnos, tanto los que se retiran a las 7:00 pm, que son 200 cada domingo, como los que laboran de 7:00 pm a 7:00 am, que vienen siendo entre 80 y 100 más. Esto afecta a personal de todas las áreas, tanto de adultos, como de niños, así como la maternidad. Tenemos desde mayo del año pasado en esta situación y pareciera que esto no le importara a la directiva del hospital, ni al gobernador (Luis Marcano), ni a Saludanz (Instituto Anzoatiguense de la Salud)", manifestó.

Preocupación

La falta de transporte ha generado mucha preocupación, añadió Hernández, en la masa laboral perjudicada.

Apuntó que los domingos después de las 6:00 de la tarde laboran pocos autobuses, por lo cual los empleados se ven obligados a pagar entre Bs 250 y Bs 300 por traslado de carros por puesto.

"Para nadie es secreto que los domingos el pasaje se triplica por el desbarajuste que siempre tienen los transportistas con el precio del pasaje. El trabajador hace magia con lo que gana para poder cubrir este gasto. Aparte, los trabajadores tienen que irse en grupos o correr rápido hasta el puente de la vía Alterna para subirse a una unidad porque la zona es peligrosa. Además nos hemos convertido en los que más cazamos colas y los que más caminamos para llegar a nuestros puestos de trabajo", acotó.

Sin transporte

El dirigente de Motrasalud lamentó que las autoridades sí habilitaran hasta nueve unidades de transporte para trasladar personas hacia un acto político en días recientes, pero que aún no hayan resuelto la falta de buses para los que hacen guardias nocturnas los domingos en el hospital Razetti.

"En la semana sí están cumpliendo con el transporte de las 7:00 am, la 1:00 pm y las 7:00 pm, el problema se da los domingos y los días feriados que caen entre semana", concluyó Hernández.

Vale mencionar que desde la primera denuncia sobre esta situación por parte de Motrasalud, las autoridades del centro de salud no se han pronunciado al respecto.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez