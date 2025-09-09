Denuncian incremento de los cortes eléctricos en algunos sectores de Barcelona

Habitantes de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, denuncian que en las últimas semanas se incrementaron los cortes eléctricos en algunas comunidades y no hay quién les brinde una respuesta al respecto.

La residente de Terrazas del Mar, Mercedes Pérez, manifestó que con frecuencia sufren interrupciones en el servicio, que se extienden por casi seis horas.

"No sabemos si es un tema de cortes programados sin aviso o que estamos en un circuito donde hay sobrecarga y por eso quitan mucho la electricidad. Lo cierto es que ya no aguantamos esta situación", expresó Pérez.

Otra zona afectada

En el sector 29 de Marzo también dijeron que suelen sufrir cortes y no descartan que se trate de un racionamiento, porque suelen durar cuatro horas, aproximadamente.

"Lo peor es que no informan por ningún lado para uno estar prevenido. Eso descontrola a uno hasta a la hora de cocinar, porque no podemos utilizar la licuadora o las cocinas que son eléctricas", relató Alicia Quijada.

Sur

Residentes de Puente Ayala, Mesones, La Ponderosa, La Orquídea, El Viñedo y sectores aledaños, en la zona sur de Barcelona, reportaron también que sufren de cortes eléctricos, al menos una vez a la semana.

"No voy a decir que a diario, pero se suele ir por hasta seis horas y a veces dos veces en un día. No sé si se trate de racionamiento, porque no tiene una hora en específico pero las autoridades, especialmente los trabajadores de Corpoelec, deben tomar cartas en el asunto", solicitó Arquímedes Marcano.

Barcelona / Elisa Gómez