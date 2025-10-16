Delcy Rodríguez denunció que EE.UU. mató "extrajudicialmente a humildes" trinitenses en el Caribe

El gobierno de Nicolás Maduro denunció este jueves que las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en el mar Caribe "asesinaron extrajudicialmente a humildes ciudadanos" de Trinidad y Tobago en uno de sus recientes ataques contra supuestas lanchas del narcotráfico.

"Las bombas también asesinaron extrajudicialmente a humildes ciudadanos de su país", dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez en un mensaje en Telegram dirigido a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Rodríguez citó una frase dicha por la jefa de Gobierno trinitense el pasado 3 de septiembre, cuando Persad-Bissessar expresó su satisfacción por el primer ataque del país norteamericano en su actual despliegue militar en la región y afirmó que el Ejército de EE.UU. "debería eliminarlos a todos violentamente", en referencia a "malvados traficantes de los carteles".

Al respecto, la vicepresidenta venezolana escribió: "Profecía autocumplida de la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad, cuando aplaudió el plan guerrerista de EE.UU. contra Venezuela".

La también ministra de Hidrocarburos recordó que su país había advertido que "el Gobierno de EE.UU. pretende alterar la paz del Caribe y América Latina".

"En la unión de nuestros pueblos está la garantía de paz", agregó Rodríguez, quien también compartió la portada de este jueves del periódico Trinidad and Tobago Guardian, que abre con la noticia de que dos trinitenses murieron en el "ataque estadounidense" del pasado martes.

Caracas / EFE