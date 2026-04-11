El Gobierno español rechaza las acusaciones "insidiosas" de antisemitismo de Israel

El Gobierno español ha rechazado este sábado las acusaciones de antisemitismo de Israel a España, después de que se haya convocado a la encargada de negocios española en Israel para recibir una reprimenda por la quema de un muñeco del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en unas fiestas en Málaga.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han afirmado a EFE que el Gobierno de España está "comprometido" con la lucha contra el antisemitismo y cualquier forma de odio o discriminación "sin excepciones".

"Rechazamos con contundencia cualquier acusación insidiosa que apunte lo contrario", han insistido esas fuentes.

El Gobierno israelí ha convocado este sábado a la encargada de negocios española en Israel, la representación de España en ese país desde la retirada de la embajadora, para recibir la reprimenda, un anuncio que ha hecho a través de un mensaje en X en el que critica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya guardado "silencio" sobre el vídeo.

Según Israel, el "odio antisemita atroz" que se manifestó en esta festividad de Málaga es "consecuencia directa de la incitación sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez".

Sin mencionar directamente lo sucedido en la festividad de la Quema de Judas de la pequeña población de El Burgo (Málaga), Exteriores ha afirmado que el Gobierno mantiene un principio "transversal e irrenunciable", el de la "condena absoluta de cualquier discurso de odio", ya sea por motivos religiosos, étnicos, ideológicos o de cualquier otra naturaleza.

Según el ministerio, el de Sánchez es el primer Gobierno en la historia del país que ha formulado una estrategia nacional de lucha contra el antisemitismo, el Plan Nacional de Lucha contra el Antisemitismo y Fomento de la Vida Judía, aprobado en 2023.

España es un país que "reconoce y reivindica los profundos lazos históricos y humanos que la unen al pueblo judío", un hecho que demuestra la concesión de la nacionalidad a más de 72.000 sefardíes.

El Gobierno, señala el ministerio, mantiene una relación "constante y fluida" con las comunidades judías en España y se han reforzado "de manera significativa" las medidas de seguridad y protección, especialmente en sinagogas, centros educativos, espacios comunitarios y representaciones diplomáticas.

El pasado 5 de abril, los habitantes de El Burgo quemaron un muñeco de 7 metros lleno con unos 14 kilos de pólvora que representaba a Netanyahu. El evento era la tradicional Quema de Judas de la localidad (de menos de 2.000 habitantes), celebrada el Domingo de Resurrección.

La quema simbolizaba el mensaje "No a la guerra, al genocidio", según dijo a EFE la alcaldesa de la localidad, María Dolores Narváez.

Madrid / EFE