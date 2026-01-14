Delcy Rodríguez confirmó llamada telefónica con Trump para abordar "agenda de trabajo"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este miércoles que mantuvo una llamada telefónica con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar una "agenda de trabajo bilateral" y los "asuntos pendientes" entre ambos Gobiernos.

"El día de hoy sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo", dijo Rodríguez en un breve mensaje en Telegram.

La mandataria no ofreció detalles sobre la agenda de trabajo ni precisó los asuntos pendientes entre Venezuela y Estados Unidos, pero Trump reveló más temprano que la presidenta encargada es una "persona fantástica" con quien ha trabajado "muy bien".

"Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El mandatario republicano dijo que abordaron "muchos temas" y que se está llevando "muy bien con Venezuela".

Fuentes diplomáticas venezolanas consultadas por EFE confirmaron que la conversación tuvo lugar este miércoles y fue "muy extensa y muy buena" y con un tono "excelente" ente ambos mandatarios, quienes están ya trabajando en rehabilitar los canales diplomáticos formales rotos desde 2019.

Caracas / EFE