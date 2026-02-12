Definieron el Equipo Todos Estrellas de la Serie De Las Américas Gran Caracas 2026

La segunda edición de la Serie De Las Américas 2026, que se disputa en la Gran Caracas, cumplió su primera ronda y presentó el Equipo Todos Estrellas, con las estadísticas oficiales del torneo.

Según Mariana Moreno, periodista de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y la Serie De Las Américas, de los siete equipos que compitieron en la primera ronda los Navegantes del Magallanes de Venezuela son los que tienen la mayor cantidad de representantes, con cuatro. Cuba incluyó a tres jugadores, en tanto que aparecen dos peloteros de los Caimanes de Barranquilla de Colombia y las Águilas Metropolitanas de Panamá tienen otros tres, incluyendo a los mejores lanzadores.

Receptor: Gabriel Lino (Colombia)

Gabriel Lino (Colombia) Primera base: Aldrem Corredor (Venezuela)

Aldrem Corredor (Venezuela) Segunda base: Luis Mateo (Cuba)

Luis Mateo (Cuba) Tercera base : Gabriel: Noriega (Panamá)

: Gabriel: Noriega (Panamá) Campocorto : Tucupita: Marcano (Venezuela)

: Tucupita: Marcano (Venezuela) Jardinero izquierdo : Harold Ramírez (Colombia)

: Harold Ramírez (Colombia) Jardinero central : Ángel Reyes (Venezuela)

: Ángel Reyes (Venezuela) Jardinero derecho : Yasiel González (Cuba)

: Yasiel González (Cuba) Bateador designado : Alfredo Despaigne (Cuba)

: Alfredo Despaigne (Cuba) Utility : Hernán Pérez (Venezuela)

: Hernán Pérez (Venezuela) Lanzador Abridor : Bryan Cáceres (Panamá)

: Bryan Cáceres (Panamá) Relevista : Jorge Bautista (Panamá)

: Jorge Bautista (Panamá) Mánager: Rubén Rivera

Los méritos de los beisbolistas

– El venezolano Gabriel Lino, refuerzo de Colombia, terminó al frente del liderato de bases totales con 17, de jonrones con tres y compartió el de triples (1). Fue tercero con siete carreras impulsadas, y seis de ellas las consiguió en una misma jornada para implantar una marca para el torneo que más tarde fue igualada por Danyer Sanabria (Argentina).

– Su compañero Harold Ramírez, exjugador de Grandes Ligas, aparece al frente del average (.500), OBP (.600) y slugging (.988), y en el segundo lugar en jonrones (2), hits (8), bases robadas (2) además de tercero en Bases Totales (15).

– Luis Mateo, de Cuba, compartió el mejor average de bateo (.500) y también fue líder en hits con 10, además de tercero en OBP con .565. En seis juegos Alfredo Despaigne aportó cuatro anotadas, ocho hits, tres dobles, un jonrón, siete remolcadas (compartió el tercer lugar) y dejó OBP de .458 y .667 de slugging. Por su parte, Yasiel González fue el mejor remolcador con 9 fletadas (nueva marca del torneo), conectó 8 imparables incluyendo dos jonrones (segundo) y un doble, además tuvo promedios de .308/.308/.667.

– Panamá no sólo tuvo a Gabriel Noriega como el mejor tercera base del torneo (fue líder en dobles con 4, tercero en impulsadas con 7; dio siete sencillos y bateó para .350/.333/.450), sino que dos de sus serpentineros fueron los mejores de la cita: el abridor Bryan Cáceres (segundo en efectividad con 0.77, cuarto en ponches con 7 y líder en innings lanzados con 11.2 y en triunfos, con 2) y el cerrador Jorge Bautista (líder con tres juegos salvados, efectividad de 0.00, WHIP de 1.59, un triunfo).

Jugadores del Magallanes

La primera participación de Venezuela en la Serie de las Américas fue positiva, con la clasificación a semifinales como el segundo mejor equipo del todos contra todos y cuatro jugadores en el equipo Todos Estrellas.

Aldrem Corredor terminó como el mejor inicialista del torneo. El bateador zurdo ligó tres dobles en la primera fase para ocupar el segundo lugar de este departamento y también tuvo promedios de .368/.429/.684, siete hits, cuatro carreras anotadas y cuatro impulsadas.

Hernán Pérez respondió a la confianza de ser elegido refuerzo para esta competencia y fue el mejor utility. Lideró las bases por bolas con 9, fue segundo en anotadas (7) y tercero en bases totales (15) además de quinto en OBP (.533). Sumó siete hits con 3 extrabases y su slugging fue de .714.

Ángel Reyes mantuvo el buen ritmo de la final de la LVBP y estuvo al frente del departamento de anotadas en la primera ronda de la Serie de las Américas con 10, segundo en bases totales con 16 y tercero en remolcadas con 7.

Finalmente, aparece Tucupita Marcano, que bateó consistentemente durante toda la temporada de LVBP y no se detuvo durante el torneo de la Gran Caracas: terminó al frente de departamentos como bases robadas (3) y triples (1) y fue segundo en dobles (7) y carreras anotadas (7). Conectó seis hits, impulsó un par de anotaciones y dejó promedios de .333/.520/.444.

Timonel con méritos

Rubén Rivera fue elegido como el mejor estratega del torneo, porque consiguió primero que nadie la clasificación a las semifinales. Dirige a las Águilas Metropolitanas, que defienden el título conquistado en la primera edición de la Serie de las Américas disputada en Nicaragua en 2025.

Caracas / Redacción Web