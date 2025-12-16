David Cubillán y Carlos Milano no tuvieron suerte en la Liga de Campeones de América

El armador zuliano David Cubillán con Aguada de Uruguay y el pivot mirandino Carlos Milano con Universidad de Concepción de Chile, iniciaron sin suerte su andar en la Liga de Campeones de Básquet de América.

El conjunto charrúa, que fue sede de la primera ventana en el Grupo C, cayó 88-71 frente al campeón argentino Boca Juniors, y luego cedió 77-74 ante Minas Tenis Club de Brasil.

En el primer choque, Cubillán no anotó puntos, tomó dos rebotes y repartió dos asistencias; mientras que ante los amazónicos produjo tres tantos, bajó dos tableros, se anotó una entrega y recuperó una posesión.

La próxima ventana de la llave se disputará a partir del próximo 15 de enero en Argentina.

Milano sin triunfos

En el Grupo D, el cuadro chileno tampoco tuvo fortuna y cayó 80-74 ante Instituto de Córdoba de Argentina en su primer desafío. En el segundo partido, El Campanil fue doblegado 85-79 por Sesi Franca brasileño.

Frente a los argentinos, Milano dio dos faltas en 3:19 minutos de acción, y ante el representante de Brasil tomó un rebote en 4:28 minutos sobre el tablón de la Casa del Deporte de Concepción, Chile.

El Grupo D retomará la acción el próximo 14 de enero en Brasil.

Santiago / León Aguilar